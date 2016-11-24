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    В ОБСЄ анонсували створення 20 зон безпеки на Донбасі

    • Сьогодні, 05:59
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    Створення зон безпеки вимагатиме збільшення чисельності Спеціальної моніторингової місії в Україні до гранично дозволеної

    Уздовж лінії зіткнення на Донбасі може з'явитися 20 зон безпеки. Про це повідомив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр.

    «Ми плануємо зараз створення до 20 зон», - сказав Заньєр.

    При цьому він підкреслив, що такий крок вимагатиме збільшення чисельності Спеціальної моніторингової місії в Україні до гранично дозволеної.

    За його словами, зараз немає необхідності для збільшення чисельності до 1000 спостерігачів, однак збільшення числа співробітників організації в Донеччині передбачено ОБСЄ.

    Джерело: ТАСС
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