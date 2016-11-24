В ОБСЄ анонсували створення 20 зон безпеки на Донбасі

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Створення зон безпеки вимагатиме збільшення чисельності Спеціальної моніторингової місії в Україні до гранично дозволеної

Уздовж лінії зіткнення на Донбасі може з'явитися 20 зон безпеки. Про це повідомив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр.

«Ми плануємо зараз створення до 20 зон», - сказав Заньєр.

При цьому він підкреслив, що такий крок вимагатиме збільшення чисельності Спеціальної моніторингової місії в Україні до гранично дозволеної.

За його словами, зараз немає необхідності для збільшення чисельності до 1000 спостерігачів, однак збільшення числа співробітників організації в Донеччині передбачено ОБСЄ.