В ОБСЄ анонсували створення 20 зон безпеки на Донбасі
- Сьогодні, 05:59
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Створення зон безпеки вимагатиме збільшення чисельності Спеціальної моніторингової місії в Україні до гранично дозволеної
Уздовж лінії зіткнення на Донбасі може з'явитися 20 зон безпеки. Про це повідомив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр.
«Ми плануємо зараз створення до 20 зон», - сказав Заньєр.
При цьому він підкреслив, що такий крок вимагатиме збільшення чисельності Спеціальної моніторингової місії в Україні до гранично дозволеної.
За його словами, зараз немає необхідності для збільшення чисельності до 1000 спостерігачів, однак збільшення числа співробітників організації в Донеччині передбачено ОБСЄ.
Джерело: ТАСС