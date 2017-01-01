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    Спостерігачі ОБСЄ зафіксували за ніч у Донецьку більше 400 вибухів

    • Сьогодні, 18:58
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    Заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг на Донбасі
    Заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг на Донбасі

    В ОБСЄ кажуть, що минулого тижня ситуація на Донбасі дещо стабілізувалася

    Минулої ночі в Донецьку спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували більше 400 вибухів. Про це під час прес-конференції заявив заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

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    «Минулої ночі наші спостерігачі почули в центрі Донецьку понад 400 вибухів», - сказав він.

    Хуг зазначив, що місія ОБСЄ була зобов'язана посилити моніторинг ситуації. «Ми відкрили нові пункти патрулювання в нічний час, використовуємо статичні камери в ключових районах напруги та активно застосовуємо безпілотники», - сказав він.

    Заступник голови місії ОБСЄ в Україні також зазначив, що минулого тижня ситуація на Донбасі дещо стабілізувалася. Так, кількість обстрілів, у порівнянні з часом ескалації конфлікту, зменшилась на 75%.

    Як повідомлялося, сьогодні російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів позицій українських військ. 

    Джерело: Укрінформ
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