Спостерігачі ОБСЄ зафіксували за ніч у Донецьку більше 400 вибухів

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Заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг на Донбасі

В ОБСЄ кажуть, що минулого тижня ситуація на Донбасі дещо стабілізувалася

Минулої ночі в Донецьку спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували більше 400 вибухів. Про це під час прес-конференції заявив заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«Минулої ночі наші спостерігачі почули в центрі Донецьку понад 400 вибухів», - сказав він.

Хуг зазначив, що місія ОБСЄ була зобов'язана посилити моніторинг ситуації. «Ми відкрили нові пункти патрулювання в нічний час, використовуємо статичні камери в ключових районах напруги та активно застосовуємо безпілотники», - сказав він.

Заступник голови місії ОБСЄ в Україні також зазначив, що минулого тижня ситуація на Донбасі дещо стабілізувалася. Так, кількість обстрілів, у порівнянні з часом ескалації конфлікту, зменшилась на 75%.

Як повідомлялося, сьогодні російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів позицій українських військ.