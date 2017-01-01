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    В Одесі частково обвалився житловий будинок

    • Сьогодні, 22:56
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    Рятувальники
    Рятувальники

    Наразі не повідомляється про наявність жертв і постраждалих внаслідок обвалу

    Сьогодні пізно ввечері у Суворовському районі Одеси сталося часткове обвалення конструкцій триповерхового житлового будинку.

    Як повідомили «Уніан» у патрульній поліції Одеси, надійшла інформація про обвалення будинку по вулиці Отамана Чепіги, 6.

    Наразі на місці працюють співробітники Головного управління ДСНС в Одеській області. Йде аварійно-рятувальна операція.

    Про наявність постраждалих і жертв поки що не повідомляється.

    До слова, сьогодні Національне антикорупційне бюро України здійснювало обшуки в Одесі у справі щодо продажу мерією адміністративної будівлі за завищеними цінами.

    Також в п’ятницю у центрі Одеси зник бронзовий профіль Остапа Бендера з будівлі, що знаходиться навпроти управління Служби безпеки.

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