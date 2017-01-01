В Одесі частково обвалився житловий будинок
- Сьогодні, 22:56
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Наразі не повідомляється про наявність жертв і постраждалих внаслідок обвалу
Сьогодні пізно ввечері у Суворовському районі Одеси сталося часткове обвалення конструкцій триповерхового житлового будинку.
Як повідомили «Уніан» у патрульній поліції Одеси, надійшла інформація про обвалення будинку по вулиці Отамана Чепіги, 6.
Наразі на місці працюють співробітники Головного управління ДСНС в Одеській області. Йде аварійно-рятувальна операція.
Про наявність постраждалих і жертв поки що не повідомляється.
До слова, сьогодні Національне антикорупційне бюро України здійснювало обшуки в Одесі у справі щодо продажу мерією адміністративної будівлі за завищеними цінами.
Також в п’ятницю у центрі Одеси зник бронзовий профіль Остапа Бендера з будівлі, що знаходиться навпроти управління Служби безпеки.