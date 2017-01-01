В Одесі до відділів поліції доставили чотирьох людей

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Затримання в Одесі 2 травня

Зараз лише на Куликовому полі перебуває більше тисячі правоохоронців

Чотирьох правопорушників для складання адмінпротоколів доставили до одеських відділів поліції. Про це повідомляє із посиланням на Відділ комунікації поліції області.

«Всі правопорушники доставлені до відділів поліції для складання адміністративних протоколів. Правоохоронці будуть перебувати на Куликовому полі до тих пір, поки в цьому буде необхідність», — повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області генерал поліції третього рангу Дмитро Головін.

Зараз лише на Куликовому полі знаходяться більше тисячі правоохоронців, представники ДСНС, СБУ, Нацгвардії, а також керівництво області та перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

«З поставленими завданнями поліцейські справляються. Вони не допускають стовпотворіння громадян, працюють злагоджено і професійно», — зазначив керівник обласної поліції Дмитро Головін.

Раніше повідомлялося, що в Одесі вдруге за день «замінували» Куликове поле. Згодом стало відомо, що вибухівку не знайшли.

Так, на лінію «102» близько 12:40 надійшло повідомлення про перше замінування. Правоохоронці та вибухотехніки перевірили територію, жодних вибухових та небезпечних предметів на місці не знайшли. Куликове поле та прилеглу до нього територію перевіряли близько 30 хвилин.

Як відомо, сьогодні на Куликовому полі біля Будинку профспілок відбуваються поминальні заходи.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими сепаратистами. Унаслідок конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, понад 200 дістали поранення. Події 2 травня 2014 року в Одесі активно використовувала російська пропаганда для нагнітання антиукраїнських настроїв.