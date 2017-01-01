СБУ в Одесі затримала групу місцевих за підозрою в підготовці терактів

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Фото: СБУ затримала диверсантів

За даними СБУ, правоохоронні органи Одеської області працюють у повній взаємодії та не дозволять дестабілізувати ситуацію в регіоні

Співробітники Служби безпеки України із задіянням спецпідрозділу «Альфа» затримали в Одесі групу місцевих мешканців, які обґрунтовано підозрюються у підготовці терористичних актів, диверсій та провокацій, передає прес-служба СБУ.

«Співробітники Служби безпеки України проводять в Одесі заходи щодо недопущення терористичних проявів у першій декаді травня у місті. Оперативники спецслужби із задіянням спецпідрозділу «Альфа» затримали в Одесі групу місцевих мешканців, які обґрунтовано підозрюються у підготовці терористичних актів, диверсій та провокацій», — йдеться в повідомленні.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як відомо, сьогодні СБУ проводить обшуки в квартирах одеських любителів «русского міра».

В Одесі 2 травня на Куликовому полі заплановано поминальні заходи. Напередодні цієї дати, 27 квітня, проросійські активісти під час зустрічі із представниками правоохоронних органів узгодили деталі проведення акцій, повідомив один із лідерів активістів Моріс Ібрагім.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими сепаратистами. Унаслідок конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, понад 200 дістали поранення. Події 2 травня 2014 року в Одесі активно використовувала російська пропаганда для нагнітання антиукраїнських настроїв.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 1 травня в Одесі в районі Куликового поля правоохоронці виявили рюкзак із вибухівкою. Того ж дня в Одесі було затримано чоловіка, який продавав зброю з окупованого Донбасу.