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    В Одеський порт зайшли турецький фрегат і корвет

    • Сьогодні, 18:13
    • Розсилка
    <p class="imagecontentp">Фото: mil.gov.ua</p>

    Фото: mil.gov.ua

    3 і 4 квітня одесити й гості міста мають змогу відвідати кораблі з екскурсіями

    Сьогодні, 3 квітня, до порту Одеси зайшли кораблі Військово-Морських Сил Турецької Республіки - фрегат TCG «Gaziantep» і корвет TCG «Heybeliada».

    Кораблі пришвартувались біля одного з причалів морського вокзалу Одеси.

    Як повідомила прес-служба Міністерства оборони, згідно з програмою візиту 3 і 4 квітня з 14 до 16 години одесити й гості міста матимуть змогу відвідати кораблі з екскурсіями.

    Сьогодні ж командування загону і командири кораблів здійснили протокольні візити до Командування ВМС ЗС України і Одеської обласної державної адміністрації.

    В свою чергу для членів екіпажів турецьких кораблів проведуть культурну програму - екскурсію містом.

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    В Одеський порт зайшли турецький фрегат і корвет
    В Одеський порт зайшли турецький фрегат і корвет
    В Одеський порт зайшли турецький фрегат і корвет
    В Одеський порт зайшли турецький фрегат і корвет
    В Одеський порт зайшли турецький фрегат і корвет
    В Одеський порт зайшли турецький фрегат і корвет
    В Одеський порт зайшли турецький фрегат і корвет
    В Одеський порт зайшли турецький фрегат і корвет
    В Одеський порт зайшли турецький фрегат і корвет
    В Одеський порт зайшли турецький фрегат і корвет
    В Одеський порт зайшли турецький фрегат і корвет
    В Одеський порт зайшли турецький фрегат і корвет
    В Одеський порт зайшли турецький фрегат і корвет
    В Одеський порт зайшли турецький фрегат і корвет
    В Одеський порт зайшли турецький фрегат і корвет
    В Одеський порт зайшли турецький фрегат і корвет

    Раніше повіжомлялося, що український корабель бере участь у тренуваннях НАТО.

    Нагадаємо, у березні в Одеський порт зайшло чотири кораблі НАТО.

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