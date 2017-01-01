В Одеський порт зайшли турецький фрегат і корвет

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Фото: mil.gov.ua

3 і 4 квітня одесити й гості міста мають змогу відвідати кораблі з екскурсіями

Сьогодні, 3 квітня, до порту Одеси зайшли кораблі Військово-Морських Сил Турецької Республіки - фрегат TCG «Gaziantep» і корвет TCG «Heybeliada».

Кораблі пришвартувались біля одного з причалів морського вокзалу Одеси.

Як повідомила прес-служба Міністерства оборони, згідно з програмою візиту 3 і 4 квітня з 14 до 16 години одесити й гості міста матимуть змогу відвідати кораблі з екскурсіями.

Сьогодні ж командування загону і командири кораблів здійснили протокольні візити до Командування ВМС ЗС України і Одеської обласної державної адміністрації.

В свою чергу для членів екіпажів турецьких кораблів проведуть культурну програму - екскурсію містом.

Раніше повіжомлялося, що український корабель бере участь у тренуваннях НАТО.

Нагадаємо, у березні в Одеський порт зайшло чотири кораблі НАТО.