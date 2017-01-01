В окупованому Донецьку бойовики ввели обмеження на Великдень

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Під час поминальних днів жителям і гостям міста Донецька заборонено відвідувати два кладовища

В окупованому Донецьку місцева «влада» заборонила містянам відвідувати два кладовища, через те, що заміновані.

Про це повідомляє сайт підконтрольний «ДНР».

«Під час поминальних днів жителям і гостям міста Донецька з метою особистої безпеки заборонено відвідувати кладовища, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій, а саме: кладовище Ново-Ігнатівсье («Іверське»), що знаходиться за адресою: Київський район, вул. Стратонавтів. Та кладовище селища «15-1 застанційне», що знаходиться за адресою: Куйбишевський район, вул. Стратонавтів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на території цих кладовищ можуть бути снаряди і міни, а також жителі можуть опинитися під обстрілом, бо цей район найближчий до лінії бойових дій.

Нагадаємо, тристороння контактна група підтвердила прихильність рішенню про повне дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.