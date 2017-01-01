В окупованому Донецьку бойовики ввели обмеження на Великдень
- Сьогодні, 04:58
-
Розсилка
Під час поминальних днів жителям і гостям міста Донецька заборонено відвідувати два кладовищаВ окупованому Донецьку місцева «влада» заборонила містянам відвідувати два кладовища, через те, що заміновані.
Про це повідомляє сайт підконтрольний «ДНР».
«Під час поминальних днів жителям і гостям міста Донецька з метою особистої безпеки заборонено відвідувати кладовища, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій, а саме: кладовище Ново-Ігнатівсье («Іверське»), що знаходиться за адресою: Київський район, вул. Стратонавтів. Та кладовище селища «15-1 застанційне», що знаходиться за адресою: Куйбишевський район, вул. Стратонавтів», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на території цих кладовищ можуть бути снаряди і міни, а також жителі можуть опинитися під обстрілом, бо цей район найближчий до лінії бойових дій.
Нагадаємо, тристороння контактна група підтвердила прихильність рішенню про повне дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.