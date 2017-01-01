В окупованому Донецьку людей заражають небезпечною хворобою

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На небезпечні хвороби страждають не тільки місцеві, а й бойовики

Торік у Донецьку зафіксували велику кількість заражень на гепатит.

«Зареєстрували 20 випадків захворювання городян на вірусний гепатит В. Інфекція передавалася під час косметичних послуг (манікюр, педикюр, тату) у приватних осіб на дому», – повідомили місцеві медики.

Раніше людей попереджали про небезпеку косметичних послуг «з рук». Але клієнти у приватних підприємців прибувають. В окупованому місті не працюють перукарні, манікюрні й тату-салони.

На небезпечні хвороби страждають не тільки місцеві, а й бойовики. У підрозділах 1-го армійського корпусу спостерігають різке загострення санітарно-епідеміологічної ситуації. У 100-й окремій мотострілецькій бригаді стався спалах захворювання, яке медики діагностували як «кишковий грип».