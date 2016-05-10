В окупованому Криму дорогу на Ай-Петрі закрили ще й шлагбаумами

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Заборона проїзду на гору впроваджена до 1 квітня

Тепер трасу трохи вище села Соколине і водоспаду Учан-Су, крім тимчасових постів ДАІ, блокують ще й стаціонарні металеві конструкції, повідомляють «Новости Крыма».

Одночасно влада окупованого Криму поновила свій наказ про порядок проїзду на плато: відтепер підніматися туди заборонено навіть джипам. Заборона впроваджена до 1 квітня. Потім всі конструкції приберуть і дорогу відкриють, кажуть в Мінтрансі окупованого Криму.

Нагадаємо, що дорога на головний зимовий курорт півострова з Ялти і Бахчисарая була перекрита владою окупантів з 1 грудня 2016 по 1 квітня 2017 року. Офіційна причина - небезпека сходу лавин. Однак Мінтранс, Кримавтодор, ДАІ та МНС цілий місяць давали на цей рахунок суперечливі коментарі.

Так, Мінтранс стверджував, що повнопривідним машинам із засобами проти ковзання підніматися на плато можна, але правоохоронці все одно їх не пускали. Згодом мер окупованої Ялти Андрій Ростенко і глава так званого уряду Кримської республіки Сергій Аксьонов визнали, що в кінці лютого влада готує на плато знесення торгових будівель кримських татар.

Зазначимо, що 23 грудня «на профілактику» закрилася і канатна дорога Місхор - Ай-Петрі.

Як повідомили водії, шлагбауми встановлені на обох постах ДПС по дорозі на Ай-Петрі, і з боку Ялти, і з боку Соколиного. У Мінтрансі Криму цю інформацію підтвердили. Згідно з новим наказом міністерства, пропускають на постах тепер тільки осіб, прописаних в селищі Мисливське, «швидку», МНС, поліцію і військових.

У міністерстві транспорту додали, що планувалося встановити на шлагбауми кодові замки, доступ до яких був би тільки у жителів селищ на плато.