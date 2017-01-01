В окупованому Криму силовики затримала вісьмох кримських татар



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російські силовики везуть затриманих кримських татар до суду

МЗС України вимагає від РФ негайно звільнити затриманих

У четвер, 13 квітня, в Бахчисараї (окупований Крим) представниками репресивних органів за надуманими підставами затримано вісім громадян України кримськотатарського походження, у т.ч. із застосуванням сили.

Двом українським громадянам – Сейдамету Мустафаєву і Мідату Муждабаєву, житло яких було піддано обшуку, інкримінується стаття 20.3 КоАП РФ (пропаганда або публічна демонстрація атрибутики або символіки екстремістських організацій). Ще шістьох громадян, які стали свідками незаконних обшуків, звинувачують згідно зі статтею 20.2 КоАП РФ (порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

МЗС України розцінює такі дії як елементи посилення політики залякування, яку російська окупаційна влада послідовно проводить з метою знищення інакомислення і опозиції незаконній окупації.

«МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговими фактами порушення прав людини і вимагає від російської сторони негайно звільнити затриманих. Закликаємо іноземних партнерів посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення політичних переслідувань й інших порушень прав людини в окупованому Криму», - йдеться в коментарі МЗС.