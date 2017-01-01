В окупованому Криму затримали громадянина України
- Сьогодні, 21:16
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Громадянин України затриманий при спробі потрапити в окупований Росією Крим «в обхід пункту пропуску»Російські прикордонники затримали громадянина України Сеіт-Ібраїма Зайтуллаєва. Про це повідомила прес-служба прикордонного управління ФСБ Росії, пише «Інтерфакс».
За даними відомства, громадянин України Сеіт-Ібраїм Зайтуллаєв затриманий при спробі потрапити в окупований Росією Крим «в обхід пункту пропуску».
«У ході опитування порушника з'ясувалося, що він більше року входив до складу кримськотатарського батальйону імені Номана Челібіджихана», — йдеться у повідомленні.
Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону РФ).