В окупованому Криму знову знайшли продукцію «Рошен»

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Фото: Крим. Реалії

Торговці стверджують, що цукерки надходять до Криму з Білорусі

У магазинах Сімферополя в продажу з'явилася продукція Вінницької кондитерської фабрики «Рошен», яку, за свідченням продавців, привозять на півострів постачальники з Білорусі.

Цукерки торгової марки «Рошен», упаковані в кілограмові пакети з реквізитами імпортера з Білорусі, продаються, зокрема, на ринку «Київський ряд» в районі Центрального автовокзалу.

«Українськими цукерками ми почали торгувати недавно. Вони надходять до нас з Білорусі. Попит на «Рошен» є, люди до них звикли. Особливо популярні «Ромашка», «Korivka», «Ліщина», - розповіла продавець.

Цукерки українського виробництва дорожче аналогічних російських в середньому на 12-15%. Наприклад, цукерки «Korivka» стоять 455 рублів (близько 210 гривень) за кілограм, «Ліщина» - 750 рублів (близько 350 гривень) за кілограм.

У травні 2014 року, як тоді повідомила підконтрольна Кремлю головний державний санітарний лікар Криму і Севастополя Наталія Пеньковська, була введена заборона на ввезення кондитерських виробів, вироблених на Київській, Вінницькій, Маріупольській та Кременчуцькій фабриках кондитерської корпорації «Рошен».

Пізніше заборону було скасовано, але це стосувалося тільки російської Липецької фабрики «Рошен». Тим не менш, деякі кримські підприємці в менших обсягах продовжували завозити на півострів продукцію популярних українських кондитерських фабрик.

Джерело: Крим.Реалії