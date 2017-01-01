В Раді назвали телеканали, які більш усього опирались мовним квотам

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Телеканалам, які мають великий склад російського та російськомовного продукту, зробили певні поступки

Проти закону про мовні квоти на телебаченні були телеканали, які мають великий склад російського та російськомовного продукту. Про це повідомила в інтерв’ю «Главкому» голова парламентського Комітету зі свободи слова, один із авторів та головний ідеолог законопроекту про мовні квоти на телебаченні Вікторія Сюмар.

«Нема великого секрету, що проти цього закону були телеканали, які мають великий склад російського та російськомовного продукту, – «Інтер» та «Україна», - сказала вона.

Сюмар розповіла,що певні поступки телеканалам були у нормі про перехідний період, коли аудіовізуальний продукт українського виробництва навіть російською мовою буде включатись в 75%. «Зокрема, це стосується таких телепрограм як «95 квартал», «Дизель-шоу», але не буде стосуватись фільмів», - уточнила вона.

Також компромісом став вступ дії закону за чотири місяці, зазначила Сюмар. «Все ж каналам об’єктивно потрібен час, аби підлаштуватись. Комусь з ведучих треба буде потренувати українську мову, потрібен час, аби озвучити вже зняті фільми. Принаймні українські актори точно не будуть мати відпустки влітку, а будуть зайняті озвучкою», - вважає нардеп.

Нагадаємо, у вівторок, 23 травня, народні депутати прийняли в другому читанні та в цілому законопроект стосовно встановлення 75% квоти україномовного контенту на телебаченні. За відповідний законопроект проголосувало 269 парламентарів, проти – 15.

Президент Петро Порошенко заявив, що підпише цей закон.

Раніше, 9 березня, Порошенко запропонував увести квоти на українську мову в ефірі телеканалів. Він зазначив, що наявність державної мови на телебаченні неприпустимо низька.

16 березня Верховна Рада взяла за основу відповідний законопроект №5313. Він передбачає, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення частка передач і фільмів українською мовою має становити не менше ніж 75% на добу в кожному із проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00, а для телеорганізацій регіональної та місцевої категорій – 50%.

У листопаді минулого року набув чинності закон, що стосується радіо. Він зобов'язує радіостанції виділяти частину ефірного часу для пісень українською мовою. Протягом першого року з моменту набуття чинності документа квота на україномовну музику становитиме 25%, протягом другого – 30%, із третього – 35%.