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    В райцентр на Одещині перекинули додаткові сили Нацгвардії

    • Сьогодні, 03:26
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    Додаткові сили Нацгвардії
    Додаткові сили Нацгвардії

    Нацгвардійці патрулюватимуть вулиці міста Болград спільно з поліцією

    В місто Болград Одеської області ввели додаткові підрозділи Національної гвардії України у зв'язку з можливими провокаціями.

    Про це повідомляє «Думская».

    Охорону громадського порядку в регіоні посилили з метою запобігання спроб розхитати складну суспільно-політичну ситуацію в районі.

    У складі зведеного підрозділу – військовослужбовці-гвардійці з Одеської, Черкаської та Житомирської областей. Вони патрулюватимуть вулиці райцентру спільно з поліцією.

    Нагадаємо, голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов в інтерв’ю «Главкому»  заявив, що рівень криміногенної ситуації на Одещині найгірший у країні. І такий регрес відбувся досить швидко.

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