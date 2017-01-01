В райцентр на Одещині перекинули додаткові сили Нацгвардії
- Сьогодні, 03:26
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Додаткові сили Нацгвардії
Нацгвардійці патрулюватимуть вулиці міста Болград спільно з поліцією
В місто Болград Одеської області ввели додаткові підрозділи Національної гвардії України у зв'язку з можливими провокаціями.
Про це повідомляє «Думская».
Охорону громадського порядку в регіоні посилили з метою запобігання спроб розхитати складну суспільно-політичну ситуацію в районі.
У складі зведеного підрозділу – військовослужбовці-гвардійці з Одеської, Черкаської та Житомирської областей. Вони патрулюватимуть вулиці райцентру спільно з поліцією.
Нагадаємо, голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов в інтерв’ю «Главкому» заявив, що рівень криміногенної ситуації на Одещині найгірший у країні. І такий регрес відбувся досить швидко.