В райцентр на Одещині перекинули додаткові сили Нацгвардії

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Додаткові сили Нацгвардії

Нацгвардійці патрулюватимуть вулиці міста Болград спільно з поліцією

В місто Болград Одеської області ввели додаткові підрозділи Національної гвардії України у зв'язку з можливими провокаціями.

Про це повідомляє «Думская».

Охорону громадського порядку в регіоні посилили з метою запобігання спроб розхитати складну суспільно-політичну ситуацію в районі.

У складі зведеного підрозділу – військовослужбовці-гвардійці з Одеської, Черкаської та Житомирської областей. Вони патрулюватимуть вулиці райцентру спільно з поліцією.

Нагадаємо, голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов в інтерв’ю «Главкому» заявив, що рівень криміногенної ситуації на Одещині найгірший у країні. І такий регрес відбувся досить швидко.