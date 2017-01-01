В результаті повені в Австралії загинули двоє людей

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Наслідки циклону Деббі в Австралії

Зона повені в Австралії розтягнулася на тисячу кілометрів

В результаті повені, що виникла через циклон «Деббі» в Австралії загинули двоє людей.

Ще кілька десятків людей отримали поранення.

За попередніми даними, загиблими виявилися дві жінки. У поліції уточнили, що одна з них загинула в автомобілі, який забрало потужним потоком води.

Як повідомляється, зона повені розтягнулася на тисячу кілометрів. Стихійне лихо також залишило без електрики понад 100 тисяч будинків.

Влада країни побоюється, що ще більше людей можуть стати жертвами повені, так як вода продовжує прибувати.