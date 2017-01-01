В Росії не проти забрати у Литви Вільнюський край

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Володимир Джабаров

Російський сенатор Джабаров вважає, що Вільнюський край ніколи не належав Литві

Перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров прокоментував пропозицію депутата Сейму Литви Лінаса Бальсіса забрати у Росії Калінінградську область.

«Слабо повернути Росії Вільнюський край? ... Нехай повернуть спочатку те, що отримали від радянської влади», - заявив сенатор.

За його словами, район Вільно (Вільнюса) ніколи не належав Литві. До 1917 року він входив до складу Російської імперії, з 1920 по 1939 рік - Польщі. Ці землі були включені до складу Литовської РСР після II Світової війни, сказав Джабаров.

Депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Євген Федоров, в свою чергу, заявив, що «сторінка територіальних питань по Калінінграду закрита». «Калінінград входить до складу Росії за підсумками Другої світової війни», - підкреслив він. Депутат також додав, що РФ могла б повернутися до обговорення «незаконного рішення про вихід» Литви в 1991 році з СРСР, щоб не було подібних «суперечок».

Нагадаємо, депутат сейму Литви Лінас Бальсіс запропонував забрати у Росії Калінінградську область. Час користування колишніми землями Східної Пруссії для Російської Федерації закінчився, переконаний він. «Калінінград не був у Потсдамі або Гельсінкі відданий Росії в довічне користування. ... Було сказано: віддаємо під адміністрацію СРСР до тих пір, поки в Європі не буде підписано остаточний мирний договір», - зазначив Бальсіс.

На його думку, зайнятися поверненням території повинні або Литва, або ЄС, або Вільнюс і Брюссель.

Джерело: РИА НОВОСТИ