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    В Росії затримали відомого спортсмена, який втік з Чечні до України

    • Сьогодні, 04:59
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    <span>Мурада Амрієва затримали в Росії&nbsp;</span>
    Фото: meduza
    Мурада Амрієва затримали в Росії 

    Мурад перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом його можуть етапувати до Чечні

    У Брянській області поліція затримала громадянина Чечні, чемпіона світу з MMA Мурада Амрієва, який в 2013 втік до України.

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    Як повідомляє «Медуза» з посиланням на дані Комітету з питань запобігання катуванням, Амрієва звинувачують у використанні підроблених документів і найближчим часом планують депортувати до Чечні.

    «Справа в тім, що у паспорті Амрієва є помилка – паспортистка просто помилилася у даті народження ... Зараз Мурад перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом його можуть етапувати до Чечні. Ми вважаємо, що його знову оголосили в розшук, щоб повернути в Чечню і привести у виконання загрози – високопоставлений чеченський поліцейський погрожував Амрієву кровною помстою», – заявив юрист Комітету з питань запобігання катуванням Сергій Бабинець.

    Раніше Амрієв заявляв про застосування до нього тортур у поліції, під час яких від нього вимагали зізнатися у злочині, який нібито скоїв його брат. У 2013 році, побоюючись за своє життя, Амрієв виїхав в Україну.

    «Там він спокійно жив, продовжував кар'єру і став чемпіоном світу з MMA за версією World Mixed Martial Arts Federation. Кримінальну справу про дії поліцейських в Чечні так і не було порушено. До Росії він з тих пір не повертався, а 4 червня їхав з України до Москви, щоб оформити документи і отримати нову візу», – повідомив юрист.

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