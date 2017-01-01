У СБУ розповіли, як російські «чекісти» вербують українців-заробітчан

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ФСБшники через шантаж намагаються змусити українських заробітчан у Росії працювати на країну-агресора

Контррозвідники Служби безпеки України викрили чергову спробу схилити громадянина України до конфіденційної співпраці зі спецслужбами Росії.

Про це повідомила у Facebook прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з посиланням на Управління СБУ на Луганщині.

Співробітники СБУ встановили, що житель Луганщини з 2010 року офіційно працював на об’єктах будівництва Москви та Санкт-Петербурга. У 2016 році під час чергової поїздки до Росії під час проходження паспортного контролю російські прикордонники відвели його в окреме приміщення, де з використанням психологічного тиску українця було допитано представником ФСБ.

Російського спецслужбовця цікавили місця розташування блокпостів та дислокація військових частин Збройних сил України на Луганщині. Особливу увагу «гебіст» приділяв наявності в українця контактів із правоохоронними органами України. ФСБшник в ультимативній формі заявив, що для подальшого перебування на території Росії заробітчанин повинен співпрацювати з російською спецслужбою та надавати інформацію про дислокацію українських військових у зоні АТО, переміщення військової техніки тощо.

Опинившись у безвихідній ситуації, громадянин України був змушений погодитися на конфіденційну співпрацю з представниками російської спецслужби. Чоловіку надали завдання та канали зв’язку з кураторами. У подальшому українець повідомив правоохоронцям про всі обставини спілкування з російською спецслужбою та заявив, що не збирався виконувати вказівки ФСБ.

У СБУ нагадали, що, згідно з законодавством, громадянин звільняється від кримінальної відповідальності, якщо він задля виконання злочинного завдання іноземної держави чи організації не вчинив жодних дій і добровільно повідомив правоохоронцям про свій зв’язок та про отримане завдання.

Раніше глава СБУ Василь Грицак розповів, що російські спецслужби залучають до проектів з політичної дестабілізації в регіонах України українських депутатів, чиновників і громадських діячів.