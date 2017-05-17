В школах з'явиться онлайн-курс «Лайфхаки з української мови»

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«Лайфхаки з української мови» складаються із коротких відеолекцій

Міністерством освіти і науки вперше схвалено до використання у школах відкритого онлайн-курсу «Лайфхаки з української мови». Про це повідомили у прес-службі МОН.

Згідно з повідомленням, проект «Лайфхаки з української мови» містить необхідну навчальну програму, яка допоможе дистанційно підготуватися до ЗНО. Курс створений освітнім проектом EdEra та ГС «Освіторія» і є у безкоштовному доступі на платформі EdEra або Ilearn.

Також наголошується, що «Лайфхаки з української мови» складаються із коротких відеолекцій.

«У них з використанням мнемонічних технік пояснюють одразу кілька тем. Крім того, є супутній інтерактивний підручник, 275 автоматизованих тестів, творчі завдання та спеціальні „аркуші учня“, які дозволяють скласти власний міні-конспект з усіх тем. Також відкрито форум для обговорення матеріалів з іншими учасниками та адміністрацією», — повідомили у прес-службі МОН.

Зазначається, що уперше курс був презентований на платформі EdEra 1 лютого і викликав велику зацікавленість учнів та вчителів — на нього зареєструвались понад 4500 осіб. Станом на 13 травня учасники курсу виконали близько 60 000 тестових завдань та залишили понад 450 коментарів.

Окрім навчального матеріалу, як повідомляється, у курсі також є мотиваційна частина — історії успішних студентів, які відмінно склали ЗНО і зараз навчаються у престижних ВНЗ. Наразі всі матеріали відкриті та доступ до курсу необмежений.

Також зазначається, що таким онлайн-курсом зможуть скористатись діти з Криму та Донбасу, які майже не вивчають у школах українську, проте виявили бажання отримати український атестат про середню освіту і вступити до українських ВНЗ.