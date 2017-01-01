У Сєверодонецьку місцева влада закупила смітників на 35 млн грн

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Міська рада Сєверодонецька

Водночас міська рада відмовилась надати військовослужбовцям допомогу на символічну суму 32 тис. грн

Міська рада Сєверодонецька затвердила муніципальну програму, яка передбачає закупівлю 150 євроконтейнерів для сміття вартістю 35 мільйонів гривень. Така оборудка містить ознаки корупційної афери та загрожує спустошенням міського бюджету. Про це повідомила народний депутат Ірина Суслова.

За її словами, водночас міська рада відмовилась надати військовослужбовцям допомогу на символічну суму 32 тис. грн.

«Пікантність ситуації полягає в тому, що бажані євроконтейнери, якщо й будуть завезені до Сєверодонецька (в чому я особисто сумніваюсь), залишаться мертвим вантажем і довговічним пам’ятником людській жадібності та дурості. Справа в тому, що їхня експлуатація передбачає встановлення контейнерів із заглибленням у ґрунт, а комунальні служби міста не мають відповідної техніки для вивантаження вмісту сміттєвих баків, щоб вивезти його на сміттєзвалище», – зазначила нардеп.

Суслова вимагає від правоохоронців адекватної реакції на спробу провернути сміттєву аферу.