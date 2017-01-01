  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Затримано на хабарі директора Фонду соціального захисту інвалідів

    • Сьогодні, 19:02
    • Розсилка
    Затримання&nbsp;директора Фонду соціального захисту інвалідів
    Затримання директора Фонду соціального захисту інвалідів

    Посадовець вимагав 700 тисяч гривень від керівника одного з обласних відділень Фонду соцзахисту інвалідів

    Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрили на хабарництві директора Фонду соціального захисту інвалідів Мінсоцполітики України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав сімсот тисяч гривень від керівника одного з обласних відділень Фонду за виділені у 2016 році кошти на реалізацію державних програм соцзахисту інвалідів», - йдеться в повідомленні. 

    Читайте також


    Оперативники спецслужби затримали директора у центрі столиці під час отримання у власному автомобілі частини «відкату» в розмірі 234 тисячі гривень. Раніше співробітники СБУ задокументували передачу посадовцю 84 тисяч гривень.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Затримано на хабарі директора Фонду соціального захисту інвалідів
    Затримано на хабарі директора Фонду соціального захисту інвалідів
    Затримано на хабарі директора Фонду соціального захисту інвалідів
    Затримано на хабарі директора Фонду соціального захисту інвалідів
    Затримано на хабарі директора Фонду соціального захисту інвалідів
    Затримано на хабарі директора Фонду соціального захисту інвалідів

    Наразі відбуваються обшуки за місцем роботи та проживання чиновника.
    Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
    Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

    Читайте також
    СБУ корупція в Україні хабар Генпрокуратура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ