Затримано на хабарі директора Фонду соціального захисту інвалідів

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Затримання директора Фонду соціального захисту інвалідів

Посадовець вимагав 700 тисяч гривень від керівника одного з обласних відділень Фонду соцзахисту інвалідів

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрили на хабарництві директора Фонду соціального захисту інвалідів Мінсоцполітики України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав сімсот тисяч гривень від керівника одного з обласних відділень Фонду за виділені у 2016 році кошти на реалізацію державних програм соцзахисту інвалідів», - йдеться в повідомленні.



Оперативники спецслужби затримали директора у центрі столиці під час отримання у власному автомобілі частини «відкату» в розмірі 234 тисячі гривень. Раніше співробітники СБУ задокументували передачу посадовцю 84 тисяч гривень.

Наразі відбуваються обшуки за місцем роботи та проживання чиновника.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.