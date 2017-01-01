В Україні можуть вбити і Максакову, і Пономарьова, - російський опозиціонер

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Фото «Интерфакс» Пономарьов і Максакова на похороні Вороненкова

Опозиціонерам-втікачам загрожує небезпека

Вдові екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова Марії Максаковій і його соратнику Іллі Пономарьову загрожує небезпека. Таку думку висловив російський опозиційний політик Костянтин Боровий, пише «Обозреватель».

«Безумовно, їм загрожує небезпека, їх треба захищати - і Марію Максакову, і Іллю Пономарьова. Ці божевільні чекісти, які зараз намагаються за всяку ціну зберегти владу, залякати своїх опонентів, готові піти на будь-який злочин», - сказав він.

«Вони небезпечні. Я якось назвав це «чумних бараком», але крім того що це «чумний барак», це справжнє гніздо вбивць, готових на будь-який злочин для збереження власної влади. І так склалося, що Україна - одна з точок прикладання цієї активності», - підкреслив політик.

Відповідаючи на питання, де для них безпечніше - в Україні або в Росії, - Боровий запевнив: «Ну, точно не в Росії. Тому що в Росії їх дії, їх позиції кваліфікуються як зрадницькі. Крім того, проти Іллі Пономарьова порушено кримінальну справу».

«Якщо говорити тільки про Іллю Пономарьова, то все-таки у нього активна громадянська позиція. Йому хочеться, йому необхідно бути недалеко від Росії, брати участь в російських подіях. Для нього Україна - це можливість впливати на події в Росії. Бути в Каліфорнії, звичайно, безпечніше, але тоді він втрачає ті необхідні йому зв'язки, контакти», - переконаний політик.

Як повідомлялось, колишній офіцер оперативного управління Генерального штабу ЗС України (2003-2006), полковник запасу Олег Жданов раніше розповідав, що вбитий російський опозиціонер Борис Нємцов свого часу відмовився іммігрувати в Україну, оскільки в Росії відчував себе більш безпечно.