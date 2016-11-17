В Україні можуть заборонити продаж домашнього молока

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Домашнє молоко

У Мінагрополітики наголошують, що більшість споживачів скаржаться саме на молоко другого сорту

В Україні можуть заборонити реалізацію молока другого сорту.



Про це повідомив директор департаменту продовольства Мінагрополітики Микола Мороз в Антимонопольному комітеті, передає «Еспресо».

«Молочний ринок складний, ситуація на ньому непроста, бо ще й досі величезна частка виробництва перебуває в домогосподарствах. Близько 25% молока, яке надходить до споживачів, виробляється саме домогосподарствами», – розповів Мороз.



За його словами, «зараз ми потрапили у ситуацію, коли повинні приймати рішення, що відмовляємось від молока другого сорту, яке виробляється в домогосподарствах».



«При цьому ми розуміємо, що тоді деяким господарствам доведеться нарощувати поголів’я, щоб виробляти молоко вищої якості», – пояснив він.



За його словами, виробництво молока другого сорту заважає українським виробникам виходити на експорт.



Також є багато скарг від споживачів на якість такого продукту.