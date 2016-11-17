В Україні можуть заборонити продаж домашнього молока
- Сьогодні, 13:41
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У Мінагрополітики наголошують, що більшість споживачів скаржаться саме на молоко другого сорту
В Україні можуть заборонити реалізацію молока другого сорту.
Про це повідомив директор департаменту продовольства Мінагрополітики Микола Мороз в Антимонопольному комітеті, передає «Еспресо».
«Молочний ринок складний, ситуація на ньому непроста, бо ще й досі величезна частка виробництва перебуває в домогосподарствах. Близько 25% молока, яке надходить до споживачів, виробляється саме домогосподарствами», – розповів Мороз.
За його словами, «зараз ми потрапили у ситуацію, коли повинні приймати рішення, що відмовляємось від молока другого сорту, яке виробляється в домогосподарствах».
«При цьому ми розуміємо, що тоді деяким господарствам доведеться нарощувати поголів’я, щоб виробляти молоко вищої якості», – пояснив він.
За його словами, виробництво молока другого сорту заважає українським виробникам виходити на експорт.
Також є багато скарг від споживачів на якість такого продукту.