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    В Україні можуть заборонити продаж домашнього молока

    • Сьогодні, 13:41
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    Домашнє молоко
    Домашнє молоко

    У Мінагрополітики наголошують, що більшість споживачів скаржаться саме на молоко другого сорту

    В Україні можуть заборонити реалізацію молока другого сорту.

    Про це повідомив директор департаменту продовольства Мінагрополітики Микола Мороз в Антимонопольному комітеті, передає «Еспресо».

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    «Молочний ринок складний, ситуація на ньому непроста, бо ще й досі величезна частка виробництва перебуває в домогосподарствах. Близько 25% молока, яке надходить до споживачів, виробляється саме домогосподарствами», – розповів Мороз.

    За його словами, «зараз ми потрапили у ситуацію, коли повинні приймати рішення, що відмовляємось від молока другого сорту, яке виробляється в домогосподарствах».

    «При цьому ми розуміємо, що тоді деяким господарствам доведеться нарощувати поголів’я, щоб виробляти молоко вищої якості», – пояснив він.

    За його словами, виробництво молока другого сорту заважає українським виробникам виходити на експорт. 

    Також є багато скарг від споживачів на якість такого продукту.

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