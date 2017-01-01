Голова Держпродспоживслужби: на ринку молочної продукції фальсифікації трапляються найчастіше

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Володимир Лапа

Спред та сметанковий продукт часто намагаються видати за оригінальні продукти

Голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа повідомив, що фальсифікації на ринку молочної продукції зазвичай стосуються масла та сметани.

Про це очільник Держспоживслужби пояснив в інтерв’ю «Главкому».

«В першу чергу фальсифікації стосувались молочної продукції. Це продаж спреду під виглядом масла, продаж сметанкового продукту під виглядом сметани і так далі. На жаль, на цьому ринку рівень фальсифікацій найбільший», - заявив Лапа.

Також глава профільної служби пояснив, що доволі часто на обгортках продуктів вказуються недостовірна інформація.

«Якщо говоримо про етикетку, треба розуміти базові принципи. Важливо дивитися на склад продукції і розуміти, що цей склад зазначається в послідовності зменшення масової частки. Та проблема виникає, коли на етикетці написано одне, а за фактом – інше. Такі випадки є. І вони не поодинокі. Декілька таких ситуацій були предметом розслідування минулого року. Єдине, що важко було здійснювати подальші заходи контролю. Із супермаркету така продукція вилучається. Але те, як це вплине на виробника, – це вже новий захід контролю, знову потрібно отримувати згоду на те, щоб його проводити», - пояснює Володимир Лапа.

Також за інформацією голови Держпродспоживслужби, більшість магазинів в Україні дають знижки на продукцію, в якої закінчується термін придатності, проте «скарги на продаж простроченої продукції є».

Як повідомляв «Главком», Володимир Лапа також визнав, що влада сприяє фальсифікаторам продуктів.