В Україні створено портал координації міжнародної допомоги

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Фінансова міжнародна допомога

Портал містить найбільшу в Україні базу даних щодо проектів міжнародної допомоги

Міністерство економічного розвитку і торгівлі створило офіційний портал координації міжнародної допомоги в Україні Openaid.gov.ua.

Як повідомляє прес-служба МЕРТ, портал містить найбільшу в Україні базу даних щодо проектів міжнародної допомоги, а також цілу низку інструментів, які будуть цікаві як для донорських організацій, так і для виконавців програм, а також представників ЗМІ.

«Головне завдання Openaid.gov.ua – створити web-платформу для взаємодії стейкхолдерів: донорів (іноземні країни, міжнародні організації, ЄС, ОЕСР), бенефіціарів (державні органи виконавчої влади), реципієнтів (державні органи і організації, НУО, приватні компанії, громадяни), виконавців (міжнародні компанії, організації, українські приватні компанії), а також для публічного і прозорого обміну інформацією», - зазначають у МЕРТ.

Для зручності використання всі проекти міжнародної допомоги зведено у єдиний каталог, з детальною інформацію про замовника, вартість, виконавця, бенефіціара і актуальний статус проекту. Всі проекти також згруповані за регіонами і за напрямками реформ (наприклад, дерегуляція чи податкова реформа). Це дозволяє не тільки відслідковувати деталі окремого проекту, але й формувати статистичні дані і аналітику. Деякі аналітичні показники, наприклад, кількість проектів по роках та по секторах, вже автоматизовано у вигляді діаграм в окремому розділі сайтів.

Окрім даних про вже зареєстровані проекти, портал Openaid.gov.ua містить дві електронні послуги подачі документів: для реєстрації проектів міжнародної технічної допомоги та для акредитації виконавців (міжнародних організацій). А у розділі події і новини публікуються анонси щодо актуальних заходів та публікацій донорів.

«Для Мінекономрозвитку як координатора технічної допомоги головним пріоритетом є ефективність використання залучених коштів. Тому вкрай важливо забезпечити вільний доступ до величезної кількості інформації про міжнародні проекти», - зазначив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

Він додав, що портал Openaid.gov.ua, з одного боку, забезпечує можливість контролю і моніторингу, а з іншого – значно полегшує доступ до величезної кількості ресурсів, які пропонують нам міжнародні партнери.

Директор Департаменту міжнародних програм Мінекономрозвитку Олена Трегуб зазначила, що портал Openaid.gov.ua зводить до мінімуму можливості для корупції завдяки дотриманню високих стандартів прозорості. «Як наслідок, ми очікуємо на зростання довіри до дій Уряду від усіх сторін, залучених до міжнародних проектів», — сказала вона.

Планується, що наступного року на порталі Openaid.gov.ua з’явиться можливість створення он-лайн кабінетів (державних органів, донорів, організації, які реєструють проекти), шаблон для он-лайн звіту, підписка на оголошення про гранти і тендери, інтегрований інструмент створення веб-сайтів проектів міжнародної допомоги, у вигляді під-сайту Openaid, для можливості доступу до інформації по проекту навіть через декілька років після закінчення проекту тощо.

Розробка порталу Openaid.gov.ua здійснюється виключно за рахунок донорських коштів, без залучення бюджетних коштів .

Довідково

Міжнародна технічна допомога надається Україні на безоплатній та безповоротній основі країнами-донорами та міжнародними організаціями з 1992 року практично в усіх сферах економіки та суспільного життя. В рамках надання Україні міжнародної технічної допомоги співробітництво здійснюється з 13 країнами (укладено міжнародні рамкові угоди), крім того допомогу надають уряди Франції, КНР, Польщі також з Європейським Союзом та понад 20 міжнародними організаціями.

Найбільшими донорами для України були та залишаються Сполучені Штати Америки та Європейський Союз. Іншими донорами є Канада, ФРН, Швеція, Швейцарія, Японія,