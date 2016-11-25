В Україні створили екологічну групу, яка стежитиме за військовими навчаннями

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«Екологічні вимоги мають бути враховані навіть під час військових навчань»

Проведення військових навчань та інших дій підрозділів Міністерства оборони України на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду координуватиме спеціальна робоча група. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

До складу новоствореної Робочої групи увійшли представники Мінприроди, Міноборони, Державної екологічної інспекції, наукових установ Національної академії наук України, громадських організацій природоохоронного спрямування.

«Наші фахівці з Мінприроди отримали легальну платформу для обговорення питань, пов’язаних із збереженням територій природно-заповідного фонду, та пошуку взаємоприйнятних рішень з представниками військового відомства. Для нас важливо запобігти негативному впливу на об’єкти природно-заповідного фонду навіть під час військових навчань та інших дій підрозділів Міноборони. Природоохоронні вимоги мають бути дотримані», - пояснив міністр.

Нагадаємо, що створенню зазначеної Робочої групи передувало врегулювання ситуацій, які виникли на територіях природно-заповідного фонду, зокрема, на територіях Чорноморського біосферного заповідника, національних природних парків «Олешківські піски», «Яворівський», «Тузловські лимани», заказника місцевого значення «Тарутинський степ» в Одеській області.

Проблемні питання були вирішені на користь заповідних об’єктів, разом з тим військові знайшли законодавчо можливі шляхи виконання своїх завдань.