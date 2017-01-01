В уряді хочуть із жовтня встановити нову ціну на газ для населення

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Мінекономрозвитку пропонує на період із 1 серпня до 1 жовтня 2017 року визначити ціну реалізації газу для населення на рівні 4942 гривень плюс ПДВ

В уряді розробили проект постанови, яким пропонується на рік продовжити спеціальні зобов'язання НАК «Нафтогаз України» щодо постачання природного газу для потреб населення й теплокомуненерго

Про це повідомляє УНІАН.

Відповідно до проекту постанови на НАК «Нафтогаз України» накладаються зобов'язання купувати газ для формування ресурсу газу для побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії, а також продавати газ для цих категорій споживачів.

Також на держхолдинг накладається зобов'язання до 1 квітня 2017 року купувати газ у дочірніх компаній «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз» за ціною 4849 гривень за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ).

«Ця постанова набуває чинності з 1 квітня 2017 року й діє до 1 квітня 2018 року», - сказано в розробленому Мінекономрозвитку документі.

Згідно з документом, пропонується зобов'язати «Нафтогаз» купувати весь необхідний обсяг газу для потреб населення і теплокомуненерго у своїх дочірніх видобувних компаній, а відсутній обсяг - у інших постачальників або імпортувати.

Мінекономрозвитку також пропонує на період із 1 серпня до 1 жовтня 2017 року визначити ціну реалізації газу для населення на рівні 4942 гривень плюс ПДВ та тарифу на транспортування й розподіл, а на період із 1 жовтня 2017 року до 1 квітня 2018 року - встановити нову ціну на основі розрахунків із урахуванням котирувань на європейських газових хабах.

Як відомо, Кабмін із 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.

Термін дії цієї ціни було встановлено до 1 квітня 2017 року. До цього моменту Кабмін повинен визначитися з подальшим ціноутворенням на ринку газу для потреб населення і теплокомуненерго.