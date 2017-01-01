В уряді визнали: рівень оплати комунальних послуг різко впав

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У січні 2017-го рівень оплати комуналки впав до 74,7%

В Україні стрімко знизився рівень розрахунків за спожиті компослуги. Якщо за 2014 рік цей показник становив 92,2%, 2015 рік – 95,4%, 2016 рік – 91,3%, то у січні 2017-го він впав до 74,7%. Такі дані надало Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на інформаційний запит «Главкома».

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Так, заборгованість населення України за спожиті житлово-комунальні послуги (без урахування газу та електроенергії) по підприємствах усіх форм власності на 1 лютого цього року становила 15,49 млрд грн, що на 1,75 млрд грн більше порівняно з початком року, йдеться у статті «Главкома» «Борги за комуналку: примусово стягнено 351 млн грн та продано п'ять квартир».

«Очевидно, що рівень оплати в кожному окремому регіоні залежить від правильної, виваженої організаційної роботи з населенням місцевих органів влади та виконавців житлово-комунальних послуг», – припустили спеціалісти відомства.

Нагадаємо, що в Україні з 1 березня 2017 року підвищилися тарифи на електроенергію – з 1 гривні 29 копійок до 1 гривні 68 копійок за кіловат. Таким чином доведеться платити більше на 26%. Це вже п’ятий і, як стверджують представники влади, останній етап подорожчання електрики.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Борги за комуналку: примусово стягнено 351 млн грн та продано п'ять квартир»