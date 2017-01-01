У зоні АТО поранено п'ятьох українських військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військові в зоні АТО на Донбасі

За добу загиблих немає

У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі впродовж минулої доби, 11 квітня 2017 року, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців немає, п'ятеро військових дістали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Минулої доби внаслідок бойових дій загиблих серед українських військ немає, п'ятеро військовослужбовців дістали поранення внаслідок обстрілу», – повідомив Лисенко.

Нагадаємо, у місті Первомайськ, Луганська область, п'яний командир одного з полків бойовиків влаштував хаотичну стрільбу, внаслідок чого поранено двох мирних жителів. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що для виправдання протиправних дій російських офіцерів командування корпусу поширило недостовірну інформацію про обстріл міста підрозділами сил антитерористичної операції.

Як повідомляв «Главком», протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 45 разів обстріляли позиції Збройних сил України.