Бойовики збільшують кількість обстрів: двоє загиблих та п’ятеро поранених бійців АТО

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Українські військові

Епіцентром вогневого протистояння в понеділок був маріупольський напрямок

Ситуація у районі проведення АТО загострюється, кількість провокаційних обстрілів українських позицій збільшується. За минулу добу п’ятеро військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення, двоє бійців загинули.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО.

«Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, за минулу добу російсько-окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України», - звітують у штабі.

Епіцентром вогневого протистояння став учора маріупольський напрямок. З мінометів калібру 82мм, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював захисників Березового. Морських піхотинців у районі Гнутового та Водяного, накривав вогнем з БМП. Гранатомети різних систем противник застосовував для ураження наших позицій під Богданівкою та Чермаликом, а з великокаліберних кулеметів намагався поцілити в захисників Широкиного та Красногорівки. В районі Гнутового активізувались ворожі снайпери.

На донецькому напрямку найгарячіше було поблизу Авдіївки та Шахти Бутівка, де російсько-терористичні підрозділи обстріляли наші опорні пункти з мінометів калібрів 120мм та 82мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З мінометів калібру 82мм, гранатометів та стрілецької зброї противник вів вогонь у районі Пісків. По захисниках Верхньоторецького ворог бив з гранатометів, а по українських військовослужбовцях поблизу Кам’янки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На луганському напрямку опорні пункти в районі Кримського ворог обстріляв з міномету калібру 120мм.

«Аби пригасити вогневу активність ворога, сили АТО відкривали вогонь у відповідь», додали у штабі.

Нагадаємо, що один із бійців АТО загинув вчора під час обстрілу Шахти Бутівка.

«Главком» також повідомляв, що вчора у прифронтовому місті Авдіївка Донецької області ремонтним бригадам знову не вдалося провести відновлювальні роботи на лінії електропередачі через відсутність гарантій дотримання режиму тиші з боку бойовиків.