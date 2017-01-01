Режим тиші по-російськи: внаслідок обстрілу в районі Шахти Бутівка загинув військовий

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Загинув боєць АТО

Загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад

Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші, застосовують як стрілецьке, так важке озброєння, передає прес-центр штабу АТО.

«Внаслідок обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Шахта Бутівка з мінометів калібру 120мм та 82мм, загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує завдання на Донецькому напрямку», - йдеться у повідомленні.

Також сьогодні, 3 квітня, в одній з військових частин, особовий склад якої виконує бойові завдання в районі АТО, військовослужбовець застрелив свого колегу. За попередньою інформацією, подія трапилась внаслідок необережного поводження зі зброєю.

Раніше повідомлялося, що упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій дістав поранення один український військовослужбовець.

Як повідомляв прес-центр штабу АТО, незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська протягом минулої доби 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Найбільшу вогневу активність противник проявляв на маріупольському напрямку.

Крім того, в Авдіївці Донецької області спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ побачили автівки, що схожі на машини ОБСЄ. А біля Саханки озброєний чоловік влаштував стрілянину біля спостерігачів ОБСЄ.