Вбивця київського мотоцикліста прийшов до поліції з повинною

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24 травня у Києві розстріляли мотоцикліста

Стрілок перебуває у Дарницького райуправлінні поліції

Сьогодні до Дарницького райуправління поліції прийшов чоловік, який у середу 24 травня застрелив мотоцикліста на Харківському шосе у Києві.

Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, пише УНН.

«Стрілок, який убив мотоцикліста, з’явився до правоохоронних органів. Наразі він перебуває у Дарницького райуправлінні поліції», — зазначив співрозмовник агентства.

За інформацією співрозмовника, після проведення слідчих дій буде вирішено питання стосовно повідомлення йому про підозру.

Нагадаємо, у середу, 24 травня, близько 21:30 на Харківському шосе у Києві сталася стрілянина. Невідомі на автомобілі «Сеат» жовтого кольору розстріляли мотоцикліста.

Убитим виявився 36-річний житель столиці Юрій Калиниченко. До слова, у нього залишилися дві дитини.

За попереднією версією правоохоронців, розстріл мотоцикліста стався в результаті конфлікту між учасниками дорожнього руху, який спалахнув раптово.