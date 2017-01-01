Вбивця київського мотоцикліста прийшов до поліції з повинною
- Сьогодні, 13:34
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Стрілок перебуває у Дарницького райуправлінні поліції
Сьогодні до Дарницького райуправління поліції прийшов чоловік, який у середу 24 травня застрелив мотоцикліста на Харківському шосе у Києві.
Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, пише УНН.
«Стрілок, який убив мотоцикліста, з’явився до правоохоронних органів. Наразі він перебуває у Дарницького райуправлінні поліції», — зазначив співрозмовник агентства.
За інформацією співрозмовника, після проведення слідчих дій буде вирішено питання стосовно повідомлення йому про підозру.
Нагадаємо, у середу, 24 травня, близько 21:30 на Харківському шосе у Києві сталася стрілянина. Невідомі на автомобілі «Сеат» жовтого кольору розстріляли мотоцикліста.
Убитим виявився 36-річний житель столиці Юрій Калиниченко. До слова, у нього залишилися дві дитини.
За попереднією версією правоохоронців, розстріл мотоцикліста стався в результаті конфлікту між учасниками дорожнього руху, який спалахнув раптово.