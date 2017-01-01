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    Вбивця київського мотоцикліста прийшов до поліції з повинною

    • Сьогодні, 13:34
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    24 травня у&nbsp;Києві розстріляли мотоцикліста
    24 травня у Києві розстріляли мотоцикліста

    Стрілок перебуває у Дарницького райуправлінні поліції

    Сьогодні до Дарницького райуправління поліції прийшов чоловік, який у середу 24 травня застрелив мотоцикліста на Харківському шосе у Києві.

    Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, пише УНН.

    «Стрілок, який убив мотоцикліста, з’явився до правоохоронних органів. Наразі він перебуває у Дарницького райуправлінні поліції», — зазначив співрозмовник агентства.

    За інформацією співрозмовника, після проведення слідчих дій буде вирішено питання стосовно повідомлення йому про підозру.

    Нагадаємо, у середу, 24 травня, близько 21:30 на Харківському шосе у Києві сталася стрілянина. Невідомі на автомобілі «Сеат» жовтого кольору розстріляли мотоцикліста. 

    Убитим виявився 36-річний житель столиці Юрій Калиниченко. До слова, у нього залишилися дві дитини.

    За попереднією версією правоохоронців, розстріл мотоцикліста стався в результаті конфлікту між учасниками дорожнього руху, який спалахнув раптово.

     

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