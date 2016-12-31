Вбивство на Одещині: родичі підозрюваного розказали нові подробиці злочину

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Родичі Дмитра Погорєлова вважають, що його міг спровокувати чоловік загиблої

Родичі підозрюваного у жорстокому вбивстві мешканки Овідіополя Ольги Журавльової та її дворічної доньки Марії вважають, що на страшний злочин Дмитра Погорєлова могли штовхнути складні відносини з чоловіком загиблої Олександром. Про це повідомляє «Думская».

За їх словами, Дмитро, дійсно, довгий час працював у Журавльова - возив на вантажівці пісок і щебінь. Але звільнився рік тому, причому зі скандалом.

«Він потрапив в ДТП на автівці господаря. Той зажадав компенсувати йому вартість авто, але у Дмитра не було грошей. Тоді Олександр пообіцяв забрати у нього будинок. Можливо, це стало поштовхом, після якого Дмитро зірвався », - розповіла родичка Погорєлова.

Нагадаємо, підозрюваного в скоєнні злочину, 31-річного овідіопольця Дмитра Погорєлова, який працював на чоловіка загиблої і був майже членом родини, затримали протягом доби в посадці під Овідіополем.

Чоловік заявив, що злочин скоїв через помсту. Убивши жінку і дитину, він мав намір на вантажівці приїхати до Одеси і зробити наїзд на натовп. «Хочу, щоб вся Одеса боялася», - нібито сказав підозрюваний поліцейським.

Нагадаємо, в Одеській області сьогодні вночі сталося ще одне подвійне вбивство.