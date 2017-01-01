Вбивство Шеремета: слідство озвучило п’ять основних версій

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Павло Шеремет

Слідство досі розглядає кілька версій у справі щодо вбивства у Києві журналіста Павла Шеремета

Через дев'ять місяців після вбивства журналіста Павла Шеремета слідство досі розглядає кілька версій злочину. Про це повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

За його словами, наразі у зазначеному кримінальному провадженні відпрацьовується кілька версій щодо можливих мотивів скоєння вбивства.

Серед них, за словами Тракала, розглядають:

скоєння злочину через професійну діяльність у Російській Федерації та Республіці Білорусь;

помилка в об’єкті злочину, а саме готування вбивства власника видання «Українська правда» Олени Притули;

критичні публікації Шеремета та виступи на радіо;

дестабілізація ситуації в державі з метою формування помилкового негативного сприйняття суспільно-політичної ситуації в Україні;

конфлікти в особистому житті Шеремета у зв’язку із сімейним, комерційним та фінансовим становищем останнього.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Як повідомлялося, вибуховий пристрій, унаслідок спрацьовування якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну. Про це раніше повідомляв начальник Головного слідчого управління НП Олександр Вакуленко.

За даними Національної поліції, ймовірні вбивці Шеремета перебували в зоні АТО – в селі Урзуф Донецької області. Про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва від 3 березня, який надав дозвіл на аналіз телефонних дзвінків підозрюваних. Цим рішенням суд надав поліції доступ до інформації про телефонні дзвінки двох абонентів, які були зроблені у селі Урзуф у травні 2016 року.

Джерело: Українська правда