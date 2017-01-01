Стрілок та охоронець убитого екс-депутата Держдуми перебувають у лікарні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Крищенко

Поліція розглядає перестрілку в центрі Києва як замовне вбивство

Чоловік, який убив депутата російської Думи в центрі Києва, поранений та наразі перебуває в лікарні. Також у лікарні перебуває охоронець убитого депутата. Про це в ефірі «112 Україна» повідомив голова столичної поліції Андрій Крищенко.

«Загинула одна особа поки що, двох людей поранено, у тому числі особу, яка стріляла. І вони в лікарняному закладі. Стрілок був сам, але будемо ще встановлювати. Була перестрілка, охоронець загиблого поранив нападника, а нападник поранив ще охоронця», – розповів він.

Також він додав, що вони (стрілок та охоронець. – Ред.) перебувають під посиленою охороною.

Поліція розглядає перестрілку в центрі Києва як замовне вбивство.

«Ну звісно замовне (вбивство – ред.) це перша версія, яка на теперішній час розглядається, враховуючи особистість потерпілого, його діяльність і спосіб скоєння злочину», - зазначив Крищенко.

Нагадаємо, внаслідок перестрілки в центрі Києва загинула людина, ще двох поранено.

Стало відомо, що вбитий – колишній депутат російської Думи Денис Вороненков.