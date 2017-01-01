Вибори президента у Франції: на дільницях утворилися кілометрові черги
- Сьогодні, 10:54
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Очікування, аби віддати свій голос за кандидата, може тривати більше двох годин
На виборчих дільницях у Франції, де сьогодні проходить перший тур президентських виборів, утворилися черги. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на голосуючих.
Зазначається, що довжина черг сягає двох кілометрів, а очікування, аби віддати свій голос за кандидата, може тривати більше двох годин.
Пенелоп Фійон – дружина одного з кандидатів у президенти Франсуа Фійона – вже проголосувала на дільниці.
Нагадаємо, перший тур президентських виборів розпочався у Франції зранку у неділю. О 8 годині за місцевим часом (9-та година у Києві) були відкриті для голосування виборчі дільниці. Загалом вони працюватимусь до 19:00 за місцевим часом, проте деякі з них закриються о 20:00.
Голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції на заморських територіях Франції розпочалося ще у суботу.