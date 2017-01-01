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    Вибори президента у Франції: на дільницях утворилися кілометрові черги

    • Сьогодні, 10:54
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    Черга на дільниці
    Фото: @AlainATD
    Черга на дільниці

    Очікування, аби віддати свій голос за кандидата, може тривати більше двох годин

    На виборчих дільницях у Франції, де сьогодні проходить перший тур президентських виборів, утворилися черги. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на голосуючих.

    Зазначається, що довжина черг сягає двох кілометрів, а очікування, аби віддати свій голос за кандидата, може тривати більше двох годин.

    Пенелоп Фійон – дружина одного з кандидатів у президенти Франсуа Фійона – вже проголосувала на дільниці.

    Нагадаємо, перший тур президентських виборів розпочався у Франції зранку у неділю. О 8 годині за місцевим часом (9-та година у Києві) були відкриті для голосування виборчі дільниці. Загалом вони працюватимусь до 19:00 за місцевим часом, проте деякі з них закриються о 20:00.

    Голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції на заморських територіях Франції розпочалося ще у суботу.

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    Пенелоп Фійон. Фото ouest-france.fr
    Вибори президента у Франції: на дільницях утворилися кілометрові черги
    Вибори президента у Франції: на дільницях утворилися кілометрові черги
    Вибори президента у Франції: на дільницях утворилися кілометрові черги
    Вибори президента у Франції: на дільницях утворилися кілометрові черги
    Вибори президента у Франції: на дільницях утворилися кілометрові черги

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