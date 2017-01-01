Вибори президента у Франції: на дільницях утворилися кілометрові черги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: @AlainATD Черга на дільниці

Очікування, аби віддати свій голос за кандидата, може тривати більше двох годин

На виборчих дільницях у Франції, де сьогодні проходить перший тур президентських виборів, утворилися черги. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на голосуючих.

Зазначається, що довжина черг сягає двох кілометрів, а очікування, аби віддати свій голос за кандидата, може тривати більше двох годин.

Пенелоп Фійон – дружина одного з кандидатів у президенти Франсуа Фійона – вже проголосувала на дільниці.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів розпочався у Франції зранку у неділю. О 8 годині за місцевим часом (9-та година у Києві) були відкриті для голосування виборчі дільниці. Загалом вони працюватимусь до 19:00 за місцевим часом, проте деякі з них закриються о 20:00.

Голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції на заморських територіях Франції розпочалося ще у суботу.