Вибори у Франції: у останній день агітації Макрона підтримують 62% громадян

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Кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон

За даними опитування Odoxa, чверть французьких виборців, швидше за все, не підуть на вибори в неділю:

Незалежний центристський кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон випереджає ультраправу Марін Ле Пен більше ніж у півтора рази.

Про це свідчать опитування Elabe, передає Reuters.

Згідно з опитуванням, за Макрона готові віддати голос 62% виборців у другому турі в порівнянні з 38% за Ле Пен.

Результат для центристського кандидата покращився на 3% порівняно з попереднім опитуванням Elabe.

При цьому за даними опитування Odoxa, чверть французьких виборців, швидше за все, не підуть на вибори в неділю: багато хто з тих, хто підтримував лівих політиків, розчаровані після того, як їхні кандидати вибули з перегонів.

Прогнозований показник утримання від голосування буде другим найгіршим для президентських виборів з 1965 року. За даними МВС, явка на перший тур виборів була близька до 78%.

Раніше ЗМІ назвали місце, де Макрон планує відсвяткувати перемогу на виборах у Франції.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

У середу пройшли заключні теледебати двох кандидатів напередодні другого туру, голосування відбудеться 7 травня.

Як повідомляв «Главком», теледебати між Макроном та Ле Пен тривали понад 2 години. За попередніми підрахунками, їх подивилось понад 20 мільйонів глядачів.

За даними опитування Elabe, 63% французів вважали більш переконливим на дебатах Еммануеля Макрона, 34% сподобалась риторика Марін Ле Пен.

Детальніше читайте: «У Франції відбулися передвиборчі дебати Макрона та Ле Пен: головні тези»