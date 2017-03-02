Вибух на шахті «Степова»: госпіталізовано 14 гірників, двоє - у важкому стані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дві людини опинились в реанімації, одинадцять - у хірургії, один - в травматології

В результаті вибуху на шахті № 10 «Степова» у Львівській області травмовано 14 гірників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

«Чотирнадцять травмованих госпіталізовано у Червоноградську центральну міську лікарню (дві людини в реанімації, одинадцять - у хірургії, один - в травматології)», - йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією двоє постраждалих перебуває у важкому стані, дванадцятеро - середньої важкості.

До Червоноградської лікарні додатково направили спеціалістів зі Львова - анестезіологів, нейрохірургів, комбустіологів, лікарів політравми. Задіяно 7 бригад швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, сьогодні 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. Під час вибуху загинуло вісім шахтарів, шістьох гірників із травмами піднято на поверхню.

Після обвалу на шахті створено координаційний штаб з ліквідації наслідків.

За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.