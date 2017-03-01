Вибухи в Афганістані: 16 загиблих та більше 40 поранених



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відповідальність за обидва напади взяло на себе ісламістське угруповання «Талібан»

У столиці Афганістану Кабулі внаслідок серії нападів загинуло 16 осіб та більше 40 були поранені.

Про це повідомляє FoxNews.

Згідно з повідомленням Міністерства внутрішніх справ країни, у західній частині міста смертник на замінованому авто в’їхав на територію відділку місцевої поліції. Після вибуху почалася перестрілка нападників з поліцією. Внаслідок нападу загинуло 15 осіб.

Пізніше ще один смертник з вибухівкою на тілі підірвався біля будівлі Національного управління безпеки країни на сході міста. Одна людина загинула та одна дістала поранень внаслідок другого вибуху.

Як зазначається, відповідальність за обидва напади взяло на себе ісламістське угруповання «Талібан».