  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Лідер «Талібану» закликав афганців садити більше дерев

    • Сьогодні, 06:56
    • Розсилка
    Таліби
    Таліби

    Такі дії, на думку Ахундзаде, забезпечують нагороду після смерті

    Лідер ісламістського руху «Талібан» в Афганістані Хібатулла Ахундзаде закликав жителів країни садити більше дерев, повідомляє ВВС.

    Читайте також

    У своїй заяві він закликає всіх бійців і цивільне населення посадити щонайменше одне фруктове або нефруктове дерево заради Землі і «на благо всіх істот всеблагого Аллаха».

    Афганістан стикається із серйозною проблемою лісів. У країні знищують дерева на паливо і в результаті незаконних вирубок. При цьому «Талібан» вкрай рідко до цього виступав із заявами екологічної проблематики.

    Хайбатулла Ахунзада, який очолив «Талібан» у травні минулого року, відомий більше як імам, а не як військовий лідер. Його заклик, поширений у неділю звичними пропагандистськими каналами талібів, різко відрізняється за тоном і змістом від звичайних барвистих проклять на адресу уряду Афганістану і його союзників по західній коаліції.

    «Висаджування дерев і сільське господарство слід вважати діями, які корисні і вигідні, а також забезпечують нагороду після смерті», - йдеться в заяві.

    Зазвичай талібів звинувачують у тому, що вони контролюють виробництво опіумного маку, стягуючи за його вирощування податок з фермерів у захоплених ними районах.

    Як повідомляв «Главком», у середині лютого у східнії провінції Афганістану в результаті вибуху замінованої частини дороги загинули 12 людей, ще троє дістали поранення. За попередніми даними, бомба була закладена бойовиками з «Талібану».
    Читайте також
    Афганістан тероризм Талібан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ