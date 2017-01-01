Лідер «Талібану» закликав афганців садити більше дерев

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Таліби

Такі дії, на думку Ахундзаде, забезпечують нагороду після смерті

Лідер ісламістського руху «Талібан» в Афганістані Хібатулла Ахундзаде закликав жителів країни садити більше дерев, повідомляє ВВС.

У своїй заяві він закликає всіх бійців і цивільне населення посадити щонайменше одне фруктове або нефруктове дерево заради Землі і «на благо всіх істот всеблагого Аллаха».

Афганістан стикається із серйозною проблемою лісів. У країні знищують дерева на паливо і в результаті незаконних вирубок. При цьому «Талібан» вкрай рідко до цього виступав із заявами екологічної проблематики.

Хайбатулла Ахунзада, який очолив «Талібан» у травні минулого року, відомий більше як імам, а не як військовий лідер. Його заклик, поширений у неділю звичними пропагандистськими каналами талібів, різко відрізняється за тоном і змістом від звичайних барвистих проклять на адресу уряду Афганістану і його союзників по західній коаліції.

«Висаджування дерев і сільське господарство слід вважати діями, які корисні і вигідні, а також забезпечують нагороду після смерті», - йдеться в заяві.

Зазвичай талібів звинувачують у тому, що вони контролюють виробництво опіумного маку, стягуючи за його вирощування податок з фермерів у захоплених ними районах.