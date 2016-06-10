Віце-прем'єр показав активістам, як правильно рахувати зростання зарплат в Україні

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Степан Кубів

Степан Кубів спростував заяву активістів FactCheck про падіння зарплати і заявив, що вони помилились із розрахунками

Перший віце-прем’єр України Степан Кубів спростував твердження представників організації FactCheck про зниження заробітної плати у 2016 році на 13%, натомість ще раз наголосивши, що зростання відбулось на 8,8%. За словами міністра, активісти неправильно порахували статистичні дані. Про це йдеться у роз’ясненні Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

Нагадаємо, представники організації FactCheck писали, що заява Степана Кубіва про зростання зарплатні на 8,8% – це брехня, натомість наводили інші дані.

«Вердикт: брехня. За останніх два роки реальна заробітна плата штатних працівників не зросла, а впала на 7% – якщо порівнювати листопад 2016-го з листопадом 2014-го, на 13% – якщо порівнювати січень-листопад 2016-го з січнем-листопадом 2014-го», – йшлося у повідомленні.

Згідно із роз’ясненням міністерства, активісти зробили некоректний розрахунок при перевірці даних. «Як відомо, індекс – це відносна величина, виражена у коефіцієнтах або відсотках, що характеризує зміну показника в часі. Відтак індекс реальної заробітної плати за 11 місяців 2016 року вказує на зростання показника на 8,8% у розрахунку 11 місяців 2016 року до 11 місяців 2015 року. Тоді як індекси попередніх двох років вказували на падіння показника до відповідного періоду попереднього року», – повідомляється у заяві.

Як зазначається у роз'ясненні, активісти помилились, коли обирали період для аналізу заробітної плати. «Звичайною практикою для експертів, а також Держстату є порівняння періоду до відповідного періоду попереднього (тобто 2015) року, а не (як представлено у фактчеку) кумулятивно листопад 2016 року до листопада 2014 року або січень-листопад 2016 до січня-листопада 2014 року. У своєму виступі перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів зауважив, що зростання відбулося за 11 місяців 2016 року», – зазначається у повідомленні.