Відставка Флінна не є причиною впадати в ейфорію

Ілля Пономарьов Колишній депутат Державної Думи, один із засновників «Лівого Фронту»

Ілля Пономарьов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майкл Флінн

Адміністрація Трампа як і раніше в принципі не розуміє значення України і не дуже добре розуміє, що тут відбувається

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Отставка Майкла Флинна никак не связана с Россией, а скорее с внутренними конфликтами в команде нового президента США. Флинн с самого начала был фигурой очень странной – он хорошо известен в Вашингтоне, как человек с весьма неортодоксальными взглядами. Демократ-ястреб-антиисламист в команде республиканцев… Свои подходы он высказывал весьма настойчиво и на совещаниях у самого Трампа, чем вызвал раздражение у многих членов команды. В конечном итоге, его «соло» вызвало раздражение у президента. Кроме того, похоже, «доброжелатели» подкинули Трампу идею, что Флинн вольно или невольно сливает информацию о происходящем в Белом доме в СМИ. Поэтому было принято решение о его замене, еще в середине января.

Так что, когда возникли еще только зачатки скандала относительно контактов Флинна с российским послом, ему дали разгореться. Хотя вообще-то, если положить руку на сердце, ничего особенного в них не было. Заступающий на должность советник президента по национальной безопасности вел разговор с послами разных стран, выстраивал отношения. Тем более ему надо было общаться с Россией, что в новой администрации есть публично провозглашенный приоритет.

И «закон Логана» 1799 года, принятый по инициативе президента Адамса против контактов, пребывающей тогда еще в хаосе новой американской элиты, с французами через его голову, вряд ли бы был применен судом, если бы до этого дошло дело. Насколько мне известно, он никогда и не был применен в истории, после обвинения того самого Джорджа Логана два с лишним века тому назад.

Однако скандал разразился. Флинн начал глупо отнекиваться, подставил вице-президента, и это было использовано для того, чтобы снять его с должности.

Насколько я могу судить, Флинн не был знаком с Кисляком (посол России в США. – Ред.) до вступления в свою должность, а если и был, то шапочно. Все в Вашингтоне считают, что с Россией так или иначе надо выстроить отношения, вот этим Флинн и начал заниматься. Поскольку команды у него в аппарате нет, то сделал он это крайне неуклюже.

Когда ему об этом начали задавать вопросы – у них же там свои интриги! – советник начал запираться, а потом еще сказал, что якобы что-то говорил вице-президенту Пенсу о переговорах с россиянами, а на самом деле этого не делал. Трамп пришел в ярость, что человек врет и нечестен, и что опять его пытаются сделать чуть ли агентом Кремля.

Поэтому не надо впадать в эйфорию по поводу последних его твитов. Трамп просто сказал, что Обама по сути тоже не делал никаких жестких шагов по России, но его нелиберальные СМИ не критиковали, потому что он был для них своим. А в случается Трампом, и это, увы, правда, используется любой полунамек, чтобы из него раздуть скандал. Объективным подходом в Штатах уже год как даже не пахнет, и это меня тревожит очень сильно – хотя, в конечном итоге, это не мое дело, а граждан США.

Возвращаясь к ситуации в Белом Доме – там пока по-прежнему сохраняется патовая ситуация, вызванная несформированностью команд и подходов основных игроков на поле внешней политики США – Стива Бэннона, Рекса Тиллерсона, Джареда Кушнира и генерала Мэттиса.

Не ясно, кто будет новым главой Совета безопасности, хотя это должно решиться буквально со дня на день. Есть несколько разных версий. В Вашингтоне в качестве кандидатов чаще всего называют фамилии Роберта Гарварда и Дэвида Петреуса. Но насколько я могу судить, и если вспомнить, как принимались решения по всем остальным фигурам в Администрацию – гадать бесполезно.

Решение Трампа может быть неожиданным. Но назначение Гарварда, который сейчас фаворит, для Украины лучше всего, потому что в результате сформируется жестко антироссийский силовой блок во главе с министром обороны Мэттисом. Лучше может быть только назначение Маккейна, но увы, его нет в списке кандидатов.…

Но если говорить шире относительно украинского вопроса, то Администрация Трампа по-прежнему в принципе не понимает значение Украины и не очень хорошо понимает, что здесь происходит. У них есть четкое ощущение, сформированное, в том числе и с участием Пола Манафорта, что украинское руководство – это одни жулики и коррупционеры, доверять никому нельзя. Никто слова не держит, «за базар не отвечает». Поэтому американцы относятся к украинской власти с большой опаской. Это серьезная проблема для страны в целом.

Тем не менее, сложившаяся вокруг Трампа ситуация для Украины – скорее возможность, чем проблема. Всегда легче формировать отношения, чем переломать существующие. Сейчас отношений фактически нет, кроме общего скепсиса. Думаю, украинская дипломатия должна работать активнее. Главное – не добиваться формальной встречи президентов друг с другом, чтобы они могли сделать совместную фотографию, а сформировать пакет предложений по урегулированию всего военного конфликта на Донбассе.

Когда подробный план, который мог бы заменить Минские соглашения, будет представлен, вот тогда и возникнет какой-то прогресс. В Вашингтоне этого ждут от Киева. Пока еще ждут…

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