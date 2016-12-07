Україна зайняла крісло голови Ради Безпеки ООН

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Володимир Єльченко

Україна організує дебати в Радбезі ООН, в тому числі і з приводу порушення Мінських угод та терористичних загроз у Європі

Відсьогодні Україна почне головувати у Раді Безпеки ООН. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко назвав теми дебатів, які буде ініційовано українською стороною у міжнародній організації. Про це він розказав під час свого інтерв’ю «Службі новин ООН».

У лютому Україна організує два тематичних засідання – 13 та 21 лютого. Тема першого – терористичні загрози критичним об'єктам інфраструктури. «Багато хто пам'ятає, що минулого року була як мінімум одна спроба такої кібератаки на електричні мережі або електростанції на сході України, коли на певний час просто було відключено електрику, по суті, на третині території країни. І як потім показало розслідування, це сталося внаслідок хакерського втручання в системи управління електростанціями», – зазначив Єльченко.

За словами посла України в ООН, українська сторона підготувала резолюцію з цього питання. «Ми чекаємо ідей і пропозицій членів Ради Безпеки з тим, щоб на самому засіданні 13 числа або після його завершення вийти на прийняття цієї резолюції, яка буде таким своєрідним кодексом поведінки держав у разі виникнення подібних терористичних загроз», – додав Єльченко.

Друга тематична зустріч буде присвячена конфліктам у Європі. «Якщо подивитися на Європу взагалі, є ціла низка заморожених конфліктів. У частині з них це Грузія і окремо Абхазія. Є заморожений конфлікт – Придністров'я, де нічого не рухається, не відбувається вже багато років. Ну, і, нарешті, є Донбас. Я зараз залишаю осторонь ситуацію в Криму – це трошки інше питання, втім, його теж треба враховувати», – зазначив посол.

Крім того, зазначимо, що на четвер, 2 лютого, при Радбезі ООН заплановане відкрите засідання, присвячене ситуації на сході України.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН виступила із заявою, в якій висловила стурбованість у зв'язку з погіршенням ситуації на сході України, і закликала негайно відновити режим припинення вогню. Відповідну заяву було розміщено на офіційному сайті ООН.