Відомі кримські політики визнали: окупований півострів грабують «понаєхавші» з усієї Росії

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Кремль масово відправляє людей з материкової частини Росії на окуповані території

Депутат окупаційного парламенту Криму Сергій Шувайников і глава кримського відділення партії «Комуністи Росії» Леонід Грач поскаржилися радіо «Крим.Реаліі» (проект «Радіо Свобода») на головну кримську проблему - «понаехавших». Мова про людей з материкової частини Росії, чиновників, які отримали посади на окупованій території, але не мають жодного стосунку до Криму.

Кримські політики озвучили своє ставлення до непроханих росіян.

«Люди, які приходять з материка, далеко не найкращі люди», - сказав Шувайніков. Депутат вкрай категоричний і розуміє, що кримські ЗМІ не публікуватимуть такі його думки, тому не відмовляється спілкуватися з українськими ЗМІ, які дають змогу висловитись тим, хто адекватно оцінює ситуацію на окупованому півострові.

Глава кримського відділення партії «Комуністи Росії» Леонід Грач зі свого боку описав поточну ситуацію на окупованому українському півострові коротко: «Зараз в Крим їдуть грабувати з усієї Росії».



