Вінницькі кафе і таксі перевірять на повагу до української мови

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Активісти створять мапу міста, на якій позначать заклади, де клієнтів обслуговують державною мовою

У Вінниці 16 лютого стартував флешмоб «Розмовляй українською, або мовчи цілий день», приурочений до Дня рідної мови. Організатори обіцяють розробити мапу, на якій відзначать ресторани та кафе, де з клієнтами спілкуються українською, пише місцевий інформаційний портал «Вежа».

«Ми плануємо перевірити заклади харчування, що розташовані у центрі міста. Перевірятимемо чи офіціанти спілкуються українською, чи є в них меню українською та яка музика лунає», – розповідає керівник проектів «Вінницької європейської стратегії» Павло Власюк.

Зі слів спікерів, досить проблемним у Вінниці є також те, що диспетчери та водії служб таксі досить рідко спілкуються українською мовою. «Ми хочемо звернутись з листом до всіх найбільш популярних служб таксі міста, з проханням, щоб у постійному вжитку застосовували державну мову або хоча б ту, якою звертається клієнт», – розповідає Ірина Баранович, керівник проектів «Вінницької європейської стратегії».