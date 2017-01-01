Письменниця Ніцой проти російськомовної касирки. Опитування визначило, на чийому боці народні симпатії

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27% користувачів інтернету вважають некоректними дії обох учасниць конфлікту

Більше ніж половина користувачів інтернету - 60% - у скандалі «письменниця Ніцой проти російськомовної касирки» стала на бік письменниці, яку відмовилися обслуговувати державною мовою. Такими виявились результати опитування «Главкома», в якому взяли участь понад 36 тис. людей.

Разом із тим, 27% вважають некоректними дії обох учасниць конфлікту: мовляв, і касирка могла б перейти на українську мову, і Ніцой не повинна була жбурляти в жінку копійки.

11% учасників опитування підтримали касирку, яка принципово розмовляла російською. Ще 2% користувачів інтернету не змогли визначитись, хто правий у цій ситуації, а хто - ні.

Як відомо, у кінці грудня 2016 року набув розголосу інцидент, за участі української дитячої письменниці, захисниці прав україномовних Лариси Ніцой. Вона жбурнула дрібні гроші під ноги касира одного з магазинів за відмову обслуговувати її українською мовою.

За словами письменниці, в магазині побутової хімії під час розрахунку на касі продавчинярозмовляла російською. Ніцой запитала, чи знає та українську мову. Жінка відповіла, що знає, але продовжила говорити російською. Після кількох прохань перейти на державну мову, письменниця не витримала і кинула дрібні гроші касиру під ноги. «Я Вас ввічливо попросила обслуговувати мене українською мовою! Попросила чотири рази! Я попросила ласкаво! Я попросила ніжно! Я ввічливо попросила! Настільки ввічливо, що чергу навіть не здогадалася, що мені щось не подобається! Ви ж не просто не відреагували на моє прохання!» – переказала подію Ніцой.