Виступ Дональда Трампа в Конгресі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США, як очікується, буде говорити про виконання передвиборчих обіцянок

Президент США Дональд Трамп виступає сьогодні перед конгресменами і сенаторами на спільному засіданні обох палат Конгресу США.

Президент, як очікується, буде говорити про виконання передвиборчих обіцянок. За відомостями, отриманими журналістами з джерел в адміністрації президента, малоймовірно, що опоненти Дональда Трампа в рядах демократів або однопартійців-республіканців почують на свою адресу будь-які різкі або критичні оцінки.

У минулий після інавгурації період Трамп неодноразово зустрічався з керівниками великих корпорацій і великого бізнесу. Можливо, президент оголосить, що великі компанії США взяли на себе зобов'язання наймати на роботу перш за все американців. Компанії Ford, Boeing і General Motors вже заявили, що будуть в першу чергу наймати американських робітників.

Після виступу перед обома палатами Конгресу можлива поїздка Трампа по країні, повідомили деякі ЗМІ.Протягом тижня глава Білого дому, буде роз'яснювати мешканцям різних штатів свої плани. Однак графік такої поїздки поки не оприлюднений.

Джерело: Голос Америки