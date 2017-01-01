Вітренко відповіла на звинувачення силовиків у тому, що Росія підкупила її за 2 млн.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталія Вітренко

Відомий у минулому політик каже, що її організація здійснює правозахисну діяльність, а не зазіхає на територіальну цілісність України

Лідерка Прогресивної Соціалістичної партії України Наталія Вітренко відреагувала на кримінальне провадження проти своєї Всеукраїнської громадянської жіночої організації «Дар життя», звинуваченої у посяганням на цілісність України (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 110 КК України).

Відповідний лист надійшов на адресу «Главкома».

Вітренко заявила, що за три роки з моменту відкриття вищевказаного кримінального провадження, «досі не зібрані і не можуть бути зібраними будь-які належні докази про підготовку та здійснення будь-яких дій з боку ВГЖО «Дар життя» із зазіхання на територіальну цілісність України.

Вітренко в 2014 році двічі давала свідчення слідчим СБУ, а також надала всі документи, які, на її думку, є безперечними доказами того, що жіноча організація «Дар життя» планувала здійснювати законну правозахисну діяльність в Україні, а ніщо інше.

«Не зважаючи на свідчення та надані СБУ докази, кримінальне провадження не закривається, а продовжується перекручення дійсних намірів жіночої організації «Дар життя» здійснити правозахисну діяльність, у тяжке кримінальне правопорушення. Наталія Вітренко вважає, що мета цих дій СБУ і прокуратури – це політична репресія, дискредитація її в очах суспільства як кримінального злочинця», - зазначено у листі.

Як відомо, Печерський районний суд Києва задовольнив ряд клопотань правоохоронних органів, які перевіряють ВГЖО «Дар життя» на причетність до отримання коштів через російський фонд, що мали бути використані для ведення пропагандистської роботи з дискредитації діючої влади в Україні.

Про деталі справи читайте тут:

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