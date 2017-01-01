Військові АТО звинувачують свого командира у побиттях та знущаннях

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Військові ЗСУ

Загалом військові написали шість рапортів, де докладно викладено обставини злочинів капітана

Військовослужбовці групи інженерного забезпечення 54-ї окремої моторизованої бригади ЗСУ, що дислокується у військовій частині пп В2070, звинувачують свого командира у побиттях, насильницьких викраденнях, погрозах підлеглим, а також у використанні зброї не за призначенням, підробці документів та крадіжці пального. Про це свідчать заяви військових, спрямовані до правоохоронних органів, копії яких має в своєму розпорядженні Центр інформації про права людини.

Загалом військові написали шість рапортів, де докладно викладено обставини злочинів капітана, який керує інженерною групою в бригаді.

Свідок одного з викрадень вказав у рапорті, що він має у своєму розпорядженні відеозаписи злочинів капітана.

Два рапорти з шести написано жінками. Так, жінка-солдат повідомила про погрози з боку командира і схиляння до нестатутних відносин. За словами потерпілої, капітан вимагав називати його на «ти». А коли таке спілкування з командиром викликало ревнощі чоловіка підлеглої, капітан вивіз чоловіка у наручниках і з пакетом на голові за місто та жорстоко побив.

«Назустріч мені вийшло чотири чоловіка, одягнених у бронежилети та військову форму української армії. Оточивши мене та завдаючи ударів повсюди (спина, голова), почали затягувати мене у машину. Після чого надягли за спиною наручники, на голову – поліетиленовий пакет, приставили ніж до горла та змусили мене лягти на задньому сидінні, щоб мене не було помітно. Потім вивезли мене за місто у бік передової», – пише у заяві до правоохоронних органів потерпілий.

Згідно із заявою, описані події відбувались на початку вересня, заява датована 19 жовтня 2016 року. Чоловік свідчить, що на момент написання заяви у нього був відсутній слух у лівому вусі та втрачена чутливість на руках через наручники.

У розпорядженні Центру інформації про права людини є також копія відповіді чоловіку від т.в.о. начальника Донецького зонального відділу Військової служби правопорядку полковника Я.М. Гросу про передачу справи до Бахмутського відділу національної поліції.

Інша підлегла капітана, радіотелефоністка, також повідомляє про схиляння до порушення субординації і вимоги звертатися до капітана по імені і на «ти». За її свідченням, капітан силоміць у багажнику «Жигулів» вивозив її в нульову зону і наказував виходити з бліндажу під час обстрілу.

Вона також розповіла, як під час виїзду на стрільби капітан відкрив хаотичну стрільбу бойовими патронами і «по особовому складу полетів рикошет».

У рапорті ця військова також зазначає, що через побоювання за своє життя та здоров'я була змушена перевестись до іншого підрозділу.

У свою чергу старший сержант інженерно-технічної роти бригади свідчить про факт звірячого побиття капітаном солдата. А також розказав про випадки незаконного позбавлення волі солдатів, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Капітан надовго замикав їх у приміщенні.

Усі військові, які подали рапорти-скарги, звинувачують капітана у регулярних приниженнях особового складу, перевищенні службових повноважень, вимаганні грошей та розкраданні паливно-мастильних матеріалів.

Однак у телефонній розмові з Центром інформації про права людини капітан інженерної групи відкидає всі звинувачення.