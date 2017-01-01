Військовий прокурор попався п’яним за кермом в Одесі

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Прилад для вимірювання рівню алкоголю в крові

Рівень алкоголю в крові був зафіксований на позначці 1,76 проміле, що в дев'ять разів перевищує норму

В Одесі за п’яним кермуванням було спіймано Сергія Ярового, начальника відділу військової прокуратури Південного округу. Про це пише у Facebook керівник громадської організації «За прозору владу» Дмитро Кондратьєв.

За його словами, Ярового зупинили патрульні поліцейські 21 квітня в Одесі близько 3:45 ночі.

«При проходженні огляду на приладі драггер, рівень алкоголю в крові був зафіксований на позначці 1,76 проміле (що в дев'ять разів перевищує норму). Після чого був складений протокол за ч. 1 статті 130 КУпАП. Але коли прокурору (сподіваюся вже колишньому) дали його підписати, він в графі з підписом спочатку спробував писати свої коментарі, а потім просто вирвав протокол з рук інспектора, порвав його, зім'яв і кинув в калюжу», - заявив активіст.

«За підсумком, після бійок, фізичного опору і інших розборок його доставили до [поліцейського відділку], де на нього було складено протоколи за 130, 173 (дрібне хуліганство) і 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника поліції)», - додав Кондратьєв.

Активіст пообіцяв домогтися того, щоб інцидент з прокурором не «загубився в суддівських кабінетах».